隨著2024總統、立委選戰落幕，各黨接下來將目光轉到2026縣市長改選。台北市副市長李四川出戰新北市的傳聞再度喧囂塵上。對此，台北市長蔣萬安昨（18）日受訪時，針對北市人事安排，卻語帶玄機表示，「當人事底定，我們就會對外公布」，引發網友遐想。

媒體詢問，目前台北市第三位副市長都還沒有著落，現在外界又想把李四川搶去選新北市長，北市什麼時候人才會穩定下來？蔣萬安則微笑表示，「我們會盡快做一個通盤整理的考量，我們會盡快當人事底定，就會對外公布。」

除此之外，現場還有記者問到，會擔心李副市長被搶走嗎？蔣萬安依然保持鎮定，強調「我們就是一個團隊，我們大家都會全力以赴，在崗位上面為市民來服務打拼。」

不過對於李四川有可能出戰新北市長，藍營支持者皆相當興奮，紛紛在《中天新聞》YT下留言，「萬安市長你說的很棒」、「川伯轉戰新北是好棋啊」、「支持川伯戰新北呦！」、「川伯，我們新北市歡迎你」；不過也有少數人持不同意見，「川伯不要走，台北市還需要你」、「台北市副市長為何不請蔡璧如擔任」。

至於李四川本人，依然競競業業處理台北市事務，今早還在臉書PO文，詳述對隧道及車行地下道的除舊佈新計畫，他稱「首先已完成康樂隧道和自強隧道重新油漆美化工程，從壁體缺失改善到牆面油漆更新，進行了全面的改善工程。並用60度的熱水清洗牆壁。」

李四川還補充，台北市隧道及車行地下道共25座，已完成油漆更新計6座、完成清洗計9座，預計於113年接續辦理油漆更新計6座、預計清洗計4座。