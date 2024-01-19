台積電18日舉行法說會，2023年第四季每股稅後純益（EPS）9.21元優於市場預期，全年EPS 32.34元，創史上次高。總裁魏哲家表示，台積電製程仍居領先地位，受惠於AI、HPC需求帶動，2024年資本支出預估約280～320億美元，全年營收有望繳出年增21～25％的成績單。

受惠台積電財報亮眼的激勵，美股掛牌的ADR 18日飆漲9.79%達113.03美元，創今年來新高價位。

【1】法說會喜訊連環報！台積今年營收估增25％

魏哲家認為，2024年半導體庫存可望重回健康水準，儘管受到總經與地緣政治影響，今年台積電營收將逐季成長，合併營收年增20～25％，資本支出預估將為280～320億美元，並維持過往70～80％用於先進製程，10％用於先進封裝、測試與光罩。

展望第一季，儘管步入傳統淡季，但受惠AI、HPC等需求增溫，季減幅優於往年，台積電預估單季營收介於180～188億美元，季減6.3％，毛利率52～54％，較去年第四季持平。

【2】台積大布局 高雄N2彎道超車

台積電全球化布局成形，除日美歐三地新廠自今年第四季起陸續量產外，台積電亦擴大在台布局先進製程，除新竹寶山外，將啟動高雄廠第三座的二奈米晶圓廠的評估作業。半導體業者分析，台積電計畫在高雄設立三座二奈米晶圓廠，合計將重砸逾2兆元投資高雄。

【3】外資翻多指標 瞄準16檔 回頭搶補

外資18日續賣超台股87億元，但在預期台積電18日法說會釋出正向訊息，回頭猛加碼台積電、聯發科及日月光投控等半導體族群，及因紅海危機帶動運價上漲的貨櫃三雄、併購題材的文曄、2023年財報優異股如中信金及長榮航等，成為外資翻多指標，可望率先吹起反彈號角。

【4】金控股息比拚 殖利率上看4％

金控今年配息將優於去年，金控研究部門預估今年金控股配息情形，認為開發金、元大金、永豐金、中信金、第一金等五家現金股息殖利率有機會突破4％。由於大部分金控獲利都較前一年增加，因此看好今年的金控股利行情及美國降息後的金融股獲利動能。

【5】拜登怒了 斷葉門叛軍金援！紅海危機斷鏈恐1年

美國拜登政府17日宣布將葉門叛軍「青年運動」重新列入恐怖組織名單，試圖透過切斷金援與武器資源方式，防止該組織對於紅海商船發動攻擊。航運專家警告，紅海危機對於全球供應鏈的衝擊，可能長達數月時間甚至一年之久。