以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）說，他已告訴美國，一旦加薩衝突結束，他反對巴勒斯坦建國。
據BBC新聞網19日報導，尼坦雅胡在記者會中誓言，要繼續攻打加薩，「直到獲得完全勝利」。他堅持要摧毀巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas），並讓剩餘的以色列人質返國，並說這可能還需要「好幾個月」。
據哈瑪斯掌管的衛生部說，有近2.5萬名巴勒斯坦人在加薩遇害，而加薩地帶有85%的人口流離失所。由於各方要求以色列遏制攻勢，並就可持續的止戰舉行有意義的談判，因此以國正面臨龐大的壓力。
包括美國在內的盟國，還有許多敵國都力促恢復長期擱置的「兩國對策」，讓巴勒斯坦建國，和以色列並存。儘管各界都希望，當前的危機能迫使交戰方重新訴諸外交手段，尋求這能避免無止盡暴力循環的唯一可行選擇。但從尼坦雅胡的評論來看，他似乎並沒有這種打算。
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