一名大學肄業的男子阿國，因父親常帶著他前往友人家作客，因此結識父親友人就讀國小的女兒小美，前往男子經常與爸爸去訪友，2年前的暑假，小美升上國中，2人開始交往成為男女朋友，隔不久兩人就發生性關係，小美父親得知後大怒，但阿國語家人對女方家人表示，「只要少女成年就結婚，並分期給付25萬元聘金」，獲得女方及家人首肯並原諒，法院審理後，依對未滿14歲女子性交，處徒刑1年8月，可上訴。

根據判決書，阿國從小時候起就經常被父親帶著前往友人家作客，因此結識父親友人家的女兒小美，雙方從111年7月暑假成為男女朋友後，隨後兩人就在住處內發生性行為。

小美父親得知後大怒，立刻對阿國提告。法院審理後，認定阿國明知小美未滿14歲，性觀念未臻成熟，欠缺完全之性自主判斷能力，仍對小美性交行為。

法官念及兩人案發時為男女朋友，經女方明確表示同意後，才發生性行為，犯罪情節究與其他非建立在彼此相愛基礎上，而與幼女合意性交犯行有別，且男方已與女方及家人，達成成年後結婚之共識，並分期給付聘金新臺幣25萬元和解，依對未滿14歲女子性交，處徒刑1年8月，本案可上訴

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