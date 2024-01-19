林襄近年以樂天女孩啦啦隊成員身分一砲而紅，最近傳出她有意出走，目前以味全龍「小龍女」啦啦隊的可能性最大。昨(18日)她受訪沒否認有新工作計畫，暗示2024年希望工作量少一點，多照顧自己身體健康，「今年應該會著重在比較快樂的工作」。

除了可能跳槽到其他啦啦隊外，據《TVBS新聞網》報導，林襄人氣旺，許多尾牙和商演也找上門，林襄坦言已經為此開始上學習唱歌的課程，而最近她自曝暴瘦，體重只有41.1公斤，臉頰明顯凹陷，讓粉絲很心疼，她也希望之後腳步放慢，可以把身體養好。

林襄去年賺錢賺到手軟，受訪時透露本來想慰勞家人，過年期間安排出國旅行，但因為最後沒有適合的時間只好作罷，但她強調紅包不會少，上看15萬元台幣。而她將離隊，最近網上因此掀起她打算賣舊球隊球衣的傳聞，更有人批評她絕情，連留下來當紀念也不肯，她澄清是子虛烏有，沒有要賣原本的戰袍，並表示「大家小心來歷不明的林襄球衣」。

對於林襄將離隊的話題，先前有傳聞指出其實她過去這一年就被球團領隊冷凍，安排出場的時間變少，換算下來最新一季收入大概只有3萬元台幣，而主持人沈玉琳先前安慰林襄球隊應該很寵她，去年還在她生日時把緋聞男友調升成一軍，近日沈玉琳更幫忙澄清林襄沒有要去職籃啦啦隊，確切決定「她自己也不知道，她說因為經紀公司還在談」。