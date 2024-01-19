雲林縣17日上午進行新任警察局長李建民布達典禮，未料警政署警政委員黃勢清致詞時卻提及，去年10月雲林警匪槍戰，員警林俞宏遭子彈擦過頭部是「命大」，更誇讚卸任局長林故廷「守住負面新聞」公關做得好，受傷警員家屬聞訊大罵，警界基層也炸鍋。署長黃明昭獲悉後震怒，立即召見黃勢清，嚴正告誡不可再犯，並要求黃勢清立即向受傷員警家屬致歉。

警政署表示，署長黃明昭獲悉局長交接典禮上，警政委員黃勢清發言不當引發爭議等情，隔日立即召見黃員，除當面嚴正告誡不可再犯外，並要求其應立即向受傷員警家屬致歉，另即指派新任雲林縣警察局長李建民代表向家屬慰問，並全力協助後續調養及復健事宜。

警政署表示，對於雲林縣警察局林姓員警追捕逃犯並迅速開槍還擊的英勇行為是警察的驕傲，事發當時署長黃明昭第一時間前往探視，並責請雲林縣警察局全力協助後續照護及復健事宜，讓家屬無後顧之憂。另警政委員黃勢清發言極為不當，其已向家屬致歉，並獲得原諒。