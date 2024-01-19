豐原程姓老翁18日半夜獨自出門，凌晨4時許被發現躺臥在路邊長達4小時，警方獲報馳援。（警方提供）

台中豐原75歲程姓老翁18日半夜獨自出門，凌晨4時許被發現躺臥在路邊長達4小時，警方獲報馳援，程翁稱因老友臨時來訪邀約看新屋，不料步行20分鐘後因雙腳無力，只能坐在路邊與友聊天；其子表示，父親雖有患有失智症，但不曾獨自出門過，感謝員警及時協助。

豐原警分局指出，翁子派出所18日4時許接獲民眾稱老翁躺臥在水源路坪頂巷馬路上，警員黃俊銘、李雨桑及實習生許証揚到場發現，該翁在寒風中躺臥柏油路近4小時，四肢不斷發抖且喃喃自語，經警方查證為水源路坪頂巷公老坪山區的75歲程姓老翁，於是將老翁順利載返家。

程翁向警方表示，友人半夜臨時來訪邀約參觀新屋，所以在凌晨頂著寒風獨自出門，沒想到步行約20分鐘後因雙腳無力，只能坐在路邊與友人聊天休息。其子稱，父親長年失智，均在家由家人照顧，不曾發生獨自外出情形，經警方按門鈴才知父親獨自離家，感謝警方即時救助。

而甫到所實習現年20歲實習生許証揚對警察工作充滿熱忱，在第二天上班就「建功」，與學長姐護送失智老翁返家；許証揚認為警察工作不只是打擊犯罪，救助弱勢尤其重要，希望在未來能有更多為民服務的機會，為社會大眾盡一份心力。

豐原警分局長林大為呼籲，家中有長者之民眾，可讓長輩隨身攜帶證件及於隨身衣物繡上聯絡資訊，或向社會局申請愛心手鍊，以利警方即時提供協助。