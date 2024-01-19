台灣總統大選、立委選舉13日結束，台灣迎來民進黨繼續執政、國會三黨均不過半的新格局。未來國內的政局、兩岸關係、美中台角力如何發展，或許可以從經典中找出答案。知名學者、已故立委龐建國著作《孫中山思想的時代意義—國家發展研究的視角》近日重印出版，希望提供各界一個不同的思考方向。

這次選舉投票投出三黨不過半的結果：民進黨以40.05％的選票贏得總統選舉，國民黨以52席立法委員成為國會監督的主要力量，而民眾黨則以8席不分區立委成為關鍵少數，顯示民心思變，期待政治革新的新民意。

國民黨副總統候選人趙少康提出他的觀察與感想，他認為：「國民黨想要贏得選舉，要再擦亮招牌，就要找回孫中山先生當時創黨的初衷⋯⋯明確指出要帶領國家發展的方向。」

這一次大選的結果，國民黨雖仍穩坐在野第一大黨，但在六成民意贊成政黨輪替的情形下，仍無法重回中央執政，顯示現階段國民黨的理念已無法吸引選民、號召群眾。

國立中山大學政治所榮譽教授廖達琪表示，新國會三黨不過半，藍綠白未來在立法院的互動及競合，將如西方以《霸術》一書著稱的政治思想家馬基維利所揭露實務政治的本質，充滿權謀詭詐的心機、手段較勁。然而她也認為，政治人物還是應該要有開闊的格局與視野，懷抱理想，以替人民謀福祉作為從政的終極目標。

她推薦大家回頭去翻閱已故立委、前文化大學教授龐建國的著作《孫中山思想的時代意義—國家發展研究的視角》。一如作者所述：「第二次世界大戰之後國家發展的事實演進和理論推陳顯示，孫中山思想不僅對於後進國家的發展建設有參考價值，甚至於對先進國家的摸索未來也有啟發作用。」

文化大學國家發展與中國大陸研究所李孔智副教授表示，台灣在中美對抗的大格局下，有必要重新梳理核心理念，此刻重回經典之中，從國家發展研究的視角，審視台灣經驗的過去與現實發展，希望能從中找到新出路、新解方。

本書作者龐建國教授是美國長春藤盟校布朗大學社會學博士，他的博士論文主要探討國家在經濟轉型過程中所扮演的角色，榮獲美國當年十大最佳論文獎。

龐建國為大眾所熟知的是他曾投身選舉，擔任過台北市議員、立法委員，並長期推動兩岸產業交流。他在回到學術界後，著書立說，講學不輟，培育了不少政治菁英。

選擇在龐建國逝世2週年的時刻，將他的經典著作《孫中山思想的時代意義—國家發展研究的視角》重印出版，一方面是向這位潛心研究國家發展理論的學者政治家致敬；更期盼國人能夠深刻思考國家未來的長遠發展方向，為打造民主均富的美麗家園共同努力。