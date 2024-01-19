下屆立法院在三黨不過半的狀態下，民眾黨的8席立委成為關鍵少數。國民黨立委當選人韓國瑜昨(18日)率先表態，將搭檔同黨立委江啟臣參選立法院正、副院長，但也保留與民眾黨合作的空間。國民黨新科立委葉元之昨(18日)分析，此舉透露一個訊息，「我們要走自己的路了」。

針對韓國瑜在臉書宣布搭檔一事，葉元之在《57爆新聞》中指出，之前都想說藍白國會席次極大化，一起監督民進黨，這是社會氛圍，不能讓民進黨再一黨獨大；但他質疑，現在民眾黨感覺變成待價而沽，如果最後靠到民進黨，中心思想靈魂是什麼?

葉元之透露，國民黨內部有討論，大家也知道若跟民眾黨合，可以加大國會監督力量，但若不合，也已經做好準備，我們會成為國會最大監督的在野黨，也可以壯大品牌，代表只有國民黨在監督制衡。

至於韓國瑜臉書發文也保留與民眾黨合作的空間，葉元之說，代表告訴民眾黨，不要以為每天變來變去，好像真的會讓藍綠去跟你結合，搞不好最後什麼都沒有，我們還是會想走自己的路，人選已經準備好了，讓民眾黨有點時間壓力，不是一路玩到2月1日，除了對社會宣示國民黨可能會走自己的路，也跟民眾黨說「要就快」。