象徵亞洲足球最高榮譽的「亞洲金球獎」近日頒發，英超聯賽熱刺隊韓籍前鋒孫興慜擊敗同胞金玟哉、葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo），寫下7連霸成就。

好搭檔肯恩（Harry Kane）離隊加盟拜仁慕尼黑，孫興慜繼續帶領熱刺角逐歐戰席位，目前球隊以12勝4平5負戰績，積分40分排在英超第5，聯賽個人數據方面，本季孫興慜打進12球，並列聯賽第2。孫興慜過去接受訪問，大方坦承自己是C羅的狂熱粉絲，也是自己選擇以7號做為背號的主因。

亞洲金球獎不限於亞洲球員獲獎，只要在亞足聯賽事出賽的選手也有資格角逐獎項，但至今獎項全由韓國、日本球員包辦。2013年首度頒發，首屆得獎者為當時效力莫斯克中央陸軍的本田圭佑，接下來的2年則由孫興慜拿下，若非2016年隨著萊斯特城隊奪下英超冠軍的岡崎慎司獲獎，孫興慜有望完成亞洲金球獎10連霸，但9度奪獎仍是史上之最。

目前孫興慜和金玟哉正隨著國家隊出征亞洲盃，首戰韓國3比1力克巴林，孫興慜沒有進球。C羅則在去年拿下世界足壇最佳射手，包含俱樂部和國家隊出賽59場比賽，踢進多達54球。