鴻品牛肉湯老闆張志宏在新冠肺炎疫情期間差點倒閉，受醫護消力挺度過難關，現在店家對醫護消人員上門都有友善優惠。（程炳璋攝）

台南市1家牛肉湯店在2016年維冠金龍大樓倒塌時，主動捐助消防單位，2020年新冠肺炎疫情爆發時，再發起醫護消人員用餐免費，不料2021年逢禁止內用，差點關門，大批醫護與消防人員聽聞消息，湧上門消費助店撐過難關，老闆張志宏在疫情解封後，再度發動每年50場的捐血兌換牛肉湯活動。

台南市中西區鴻品牛肉湯自台南市2016年發生維冠大樓倒塌，相當疼惜消防人員辛勞，當時就在災難現場每天2時段提供免費熱湯，給消防人員打氣。

台灣2020年爆發新冠肺炎疫情，張志宏又看到醫護人員辛勞，再發起醫護消人員用餐免費活動，曾有護理師不信，10人1桌到店用餐，吃了3000元，店家果然不收分文，讓護理師真的大吃一驚。

隨著疫情嚴重禁止內用，台灣小吃業2021年面臨最嚴峻環境，牛肉湯不方便外帶的特性，讓店家生意跌到趨近0，張志宏看到每個月人事、物資加租金成本高達70、80萬，一度宣布關門。

消息傳開後，在台南市經發局斡旋下，張男同意苦撐，市府各局處也開始鼓勵員工訂餐外帶，撐過最艱苦的半年。

禁止內用解封後，醫護消人員開始「投桃報李」，其中奇美醫院各科室由主管率領員工，輪流到店家包桌捧場，更多人另外私下光顧。店家整個月有一半業績來自醫護消的相挺。

在最艱難時感受社會暖流，張男解封後決定捐助公益，持續與救國團合作，每年近50場捐血活動提供牛肉湯，號召「你捐血，我補血」，直到去年底結束，現在上門的醫護消人員，只要表達身分，仍會有贈菜或打折優惠。