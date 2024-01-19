台北市捷運警察一名許姓員警，因見值班台椅子離桌子太遠，於是以腳輕踢桌子，想著藉此「歸位」，未料張姓女員警卻因此控告她殺人未遂，甚至透過臉書發文狂酸。台北地院審理，認許員當下的確伸腳踢椅子，不過縱觀整段過程卻未與張有任何接觸，為此判張員濫用司法資源，須賠6000元；另台灣高等法院認定她故意侵害許的名譽權，駁回上訴。

判決指出，許員於2022年8月18日清晨時分，當時因見值班台椅子離桌子太遠，於是伸腳輕踢椅子，以此歸位向值班台靠攏，椅子並未碰到任何人，未料張員卻向副分隊長、分隊長控告她殺人未遂，事後張員還向大同警分局提出刑事告訴，並透過臉書發文酸許員。許員為此飽受困擾，後認其名譽權遭受侵害，憤而提告求償。

對此，張員則稱過去與許員已有多次糾紛、也曾屢次遭到挑釁，而她當下正背對著許員量體溫，因此許踢椅子的動作導致她受到驚嚇，認定該舉動如同遭他人背後開槍攻擊一樣有生命危險，於是控告許員殺人未遂。她也強調，透過臉書發文，僅僅是為抒發、分享心情，並不知道有人會看。

北院民事庭勘驗監視畫面，確認許員當下的確伸腳踢椅子，不過縱觀整段過程，卻未與張的身體有任何接觸，顯見並無任何死亡危險性。法官審酌，張為任職35年的員警，應有知識判斷「伸腳踢椅子」難以「遭他人自背後開槍」相提並論，卻因此提告殺人未遂，已逾越合理行事權利範疇，判張須賠6000元。

至於張員所控告「殺人未遂」，台北地院審理，張員提出與許員過去有嫌隙而屢遭對方挑釁，但此已為許員否認，且張也未有提出證據、難認屬實，因此予以不起訴處分。對此，張員不服上訴，堅稱自己為受害者，並無道理需要賠償。

高院審酌，許員伸腳踢椅子的動作無法構成殺人罪，但她卻為張女提告、散佈不實言論進而名譽受損，精神上必定飽受困擾，為此認張賠償6000元是於合理範圍。