昨（18日）台積電法說會報喜，刺激台積電ADR大漲近10%，收在113.03美元。台股今（19日）也跟著反應，台積電股價噴發37元，觸及625元，重返600元大關，大盤上漲超過360點。

美股四大指數收紅，道瓊上漲201.91點（或0.54%）至37468.61點，那斯達克指數200.05點（或1.35%）至15055.65點，標普500指數漲41.73點（或0.88%）至4780.94點，費城半導體勁揚136.57點（或3.36%）至4206.52點，台積電ADR噴發近10%。

台積電昨召開法說會，繳出亮眼成績單與前景預測，不僅第四季每股獲利EPS 9.21元，年衰退19%也沒有想像中多，毛利率在53%、淨利率41.6%都高於預期，此外，第一季毛利率估52至54%及淨利率都優於預期，總裁魏哲家也喊出成長21至25%的營收成長目標。

台股昨上漲66點，收在17227.79點，成交值2705.58億。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超77.28億。自營商賣超22.13億，投信買超32.38億，外資及陸資賣超87.53億。