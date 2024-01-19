今年首場寒流「凍」真格！大陸冰凍線地圖出爐八成國土速凍。（中國天氣網）

大陸央視新聞用戶端19日報導，在經歷了異常溫暖的「三九」（冬至後每九天一算）後，四九期間大陸大部將迎冷暖大逆轉。東北、華北等多地18日已小幅降溫，隨著2024年首場寒流天氣過程強勢來襲，這個周末中東部大部將迎冷暖巨變。在寒流影響下冰凍線將直抵南嶺，最大降幅可達18℃，大陸近八成國土或被速凍。

進入1月以來，影響大陸的冷空氣較弱，大陸大部地區的氣溫比常年同期偏高，貴州、重慶、四川、甘肅、新疆等地經歷了1961年以來的最暖三九。18日進入四九第一天，一股冷空氣已出發。18日至20日，這股冷空氣將會給中東部地區帶來4~8℃降溫，但大陸大部地區偏暖格局不會改變。

真正打破偏暖格局的是即將到來的今年首場寒流過程。中國天氣網氣象分析師閔裕秋指出，此輪寒流影響時間較長，影響範圍廣，降溫將直抵華南，南方將現今冬來最強雨雪天氣，濕冷加劇，北方的內蒙古、黑龍江一帶將面臨-35℃甚至-40℃的極寒考驗。

20日開始，今年首場寒流過程將逐漸展開影響，一直到23日，中東部多地將迎冷暖巨變，內蒙古、陝西、華北、江南、華南、貴州等地局地降溫幅度或超14℃。降溫過後，大陸大部地區氣溫將比常年同期偏低。

從大陸全國冰凍線地圖來看，未來幾天，冰凍線將從淮河流域不斷南壓，最南可達華南北部。20日，在寒流影響下，西北地方東部、內蒙古等地率先降溫，此時冰凍線位於江蘇、安徽北部到湖北西北部、陝西南部一帶。

21日至22日，隨著寒流主體南下，冰凍線將大幅南壓。其中21日，隨著南方今冬來最強雨雪天氣逐漸展開，貴州、湖南、湖北、安徽部分地區氣溫將率先跌至冰點或以下，大降溫疊加雨雪，濕冷感十分明顯。省會級城市中，合肥、武漢的最低氣溫將跌至冰點之下。22日，冰凍線向南推進到江蘇南部、安徽南部到江西中部、湖南中部、貴州南部一帶，南京、南昌、貴陽的最低氣溫也將跌破冰點。

23日前後，這波寒流影響將接近尾聲，冰凍線也將抵達本次過程的最南端——福建的西部和北部到兩廣北部一帶。長沙、上海、杭州將加入氣溫破冰點行列，福州、廣州、南寧等地最低氣溫雖不會跌至冰點之下，但僅有個位數，降溫威力不可小覷。

中國天氣網提醒，今年首場寒流過程正值大寒節氣開場，東北、江南、華南等地的部分地區氣溫降幅可達18℃，江南還將遭遇低溫雨雪冰凍天氣帶來的溼冷暴擊，真正感受到四九的嚴寒。建議公眾需及時添衣防感冒，居家取暖採取科學方式，注意用火用電安全。