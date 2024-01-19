韓國「性感小野馬」泫雅在2022年底宣布分手DAWN（金曉鐘）後，雖多次傳出複合，但她昨（18日）晚無預警和曾一起在CUBE娛樂的師兄龍俊亨在IG同時曬出一張浪漫牽手背影照，14年的同事兼好友關係竟變成情侶，立刻在網上掀起討論，不過熱鬧了一整晚，今（19日）早龍俊亨所屬經紀公司BLACK MADE娛樂給出的官方回覆是「藝人的私生活難以確認，請大家多見諒」，似乎是默認了戀情。

在愛情面前向來坦率的泫雅，曾為愛帶著前男友DAWN離開原公司CUBE娛樂，昨晚粉絲在IG看到她曬照公開戀情的舉動後，其實並不驚訝，只是因為對方是龍俊亨，讓大家不免懷疑是否是為了合作新歌的宣傳，但她事後又特別在底下留言補充「請大家多多支持」時，更按讚粉絲說「泫雅幸福就好」等支持留言後，才被外界一面倒認為是在公開戀情，但今早公司回應曖昧，既未承認，也沒否認，不過據韓媒「mydaily」報導，2人早已是周遭相關人士都知道的戀人關係。

泫雅、龍俊亨曾是同門師兄妹。（摘自IG）

泫雅和龍俊亨過去分別是女團4minute和Beast（現改名為Highlight）的成員，龍俊亨更曾參與泫雅的首支個人單曲〈Change〉，之後又在《Bubble Pop!》個人專輯中，再度為她寫了〈A Bitter Day〉，2人也曾一起上節目和參加時裝周，不過當年傳出追求泫雅的是曾合作〈Trouble Maker〉的另一位Beast前成員張賢勝，因此昨晚照片一出後，不只登上微博熱搜冠軍，還讓不少人驚掉了下巴。