台北市教育局持續打造以AI及大數據為核心的「5S智慧校園」。圖/台北市政府提供

台北市實施雙語教育，是為了培養學生跨語言、跨文化溝通能力與國際移動力， 教育局112學年度特頒布「臺北市公立國民中小學雙語教育實施計畫」以及「臺北市112學年度深耕國際教育獎（International Education Award,IEA）輔導與認證實施計畫」，強調雙語教育與國際教育結合推動，能運用雙語教育的實施，達到語言使用之機會，讓學校在進行國際交流及姊妹校互訪時，促進雙語教育融入國際教育與交流活動，提升學生雙語學習成效。

北市108所雙語教育學校係以每週至少1/3以上節數實施雙語教育，佔台北市公立國中小52%，超過教育部推動高中以下學校2030年30%學校實施雙語教學之目標，未來每年仍將以增加10%校數之方向穩健推動雙語教育，並增加學校外師在校推動語言角落Language Corner的實務做法。

台北市今年4月成立台北國際教育旅行交流中心，協助國外學校與北市學校交流對接，已媒合55校與日韓美澳等國外學校交流。補助103團出國交流學習、競賽，居全國之冠；國外姊妹校達21個國家126校，為歷年最多。國際教育交流參與校數達50%以上，更有105校運用科技與國外學校交流，創歷年之最。另本市公私立學校有33校辦理國際課程，計4287名學生受益。

未來將持續深耕國際教育獎認證，發展台北校園全球交流合作，擴增學校與國外夥伴合作學習，拓展多元選修及校本國際課程，打造無邊界教室，增進學生全球移動力及國際視野。