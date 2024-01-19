64歲台灣資深主持人徐乃麟（乃哥），個性直率、敢言，最近他宣傳線上麻將課程，被網友接連開酸，氣得親上火線連珠炮反擊，還嗆網友「有種我們私約也可以」。

徐乃麟為增加線上麻將課程的曝光度，在臉書發文宣傳，豈料招來黑粉開酸：「這個自以為是的老男人、牌品差、小動作又多。而且錯誤百出。」徐乃麟看了很生氣，留言警告：「請問那你為什麼還要看影片？不要躲在後面說別人，有種多說一些我肯定告你。」

徐乃麟和酸民你一句我一句。（圖／臉書＠徐乃麟）

但黑粉不罷休，繼續挑釁：「我根本不願意看，我是看其他人打麻將」，徐乃麟被惹毛後，咒罵對方：「你別再那嘴賤，你如果有看出去給撞死」，黑粉不甘示弱再酸：「你才嘴賤，演藝界那個不駡你，你咒我我可以告你，我不咒你，別人會」，徐乃麟氣到不行，留言反擊：「你有種，我們私約也可以」、「你有種的話拜託你趕快告我，你也可以講狠話幹話，讓我來告你」。

徐乃麟和酸民互罵。（圖／臉書＠徐乃麟）

眼見黑粉繼續文字攻擊：「我懶得理你這種貨色」、「你上法院的次數比吃飯的次數還多。」徐乃麟整個火冒三丈，激動地飆罵：「你是怕嗎？你沒有種嗎？敢在網路嗆別人就不要沒種，網路警察也可以找到你的，我也告過渣網，不信你試試看」、「我拿截圖留底你閒著沒事幹來留言嗆我，就有種面對」，更開炮：「老子有錢就是要教訓你們這些無事生非的渣網，你有種就嗆呀！看我告不告你。」

徐乃麟和酸民打鍵盤戰。（圖／臉書＠徐乃麟）

徐乃麟在留言區補充：「我在明處你在暗處別躲著不敢見人，我告訴你我告過太多人，也沒有輸過你可以查一查。」

徐乃麟咒罵酸民。（圖／臉書＠徐乃麟）