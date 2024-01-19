網紅丹妮婊姐日前宣布在美國登記結婚，對象是穩交3年多的黑人男友，公開喜訊當下，她難以置信表示：「我沒有在開玩笑，這一切都太突然」，日前回到故鄉台灣時，她表示原本很傷心跟老公分開，沒想到如今反倒更快樂，接著點出在美國難以適應的事情，讓她直呼：「想死台灣了」。

丹妮婊姐在社群平台上傳影片，分享去美國短暫居住後，幾件難以習慣的事情，她指出浴室蓮蓬頭都是「NBA球員高度」，必須踮腳才能拿到，且花灑釘死在牆壁，導致洗澡時不能清洗下體，跟老公多次抱怨後，才換成能拿下來的蓮蓬頭，接著指出美國人很愛把藥物做成恐怖顏色的藥水，而且都相當難喝。

丹妮婊姐緊接著表示室內都沒有主光源，只能加裝間接光源，不過美國近視人口卻很少，讓她對於此事充滿疑惑，隨後將鏡頭轉向老公的電腦桌，只見上頭放著一把槍，打開後方衣櫥，裡頭則是放著另一把槍，讓她嚴肅表示：「這是真的，不是玩具」，強調美國治安就是這麼差，接著透露未來若搬去美國，當務之急並非增進英文能力，而是要先練成「威爾史密斯」的槍法，在於當地瘋子真的太多。

不過最讓丹妮婊姐感到疑惑，就是美國治安如此危險，卻沒有住戶安裝鐵窗，連大門都是用木製的，讓她直呼：「台灣鐵窗跟鐵門文化，應該整個跟美國交換」，對此，網友紛紛留言：「沒鐵窗也不會有人爬窗，可能是怕不知道會不會爬到一半就被槍打了」、「 我們加州治安逐漸敗壞，家裡前後門跟院子都要藏好幾把槍 」、「 蓮蓬頭真的深深有感，他們到底要怎麼洗樓下」。