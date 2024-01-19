患者腰大肌檢查出來明顯膿瘍(紅圈處)。（陳淑娥攝）

寒流將來襲，不少人誤認喝酒能取暖，台中大甲李綜合醫院最近1個月來，至少有6起「腰大肌膿瘍」案例；因患者平常嗜酒，天冷喝得更多，由於免疫力不好、抵抗力弱，結果細菌感染引起急性背痛，原以為腰椎壓迫，骨科檢查沒事，進一步轉診詳細檢查，才得知是造成腰大肌膿瘍，必須住院治療。

大甲李綜合神經內科主治醫師張峻誠表示，腰大肌膿瘍的症狀一般就是腰部疼痛，痛感延伸到下半部、臀部或大腿，疼痛症狀好像是坐骨神經臨床上的表現，患者原先以為是腰椎壓迫到神經，先到骨科就診檢查，照X光也沒有骨折，跟骨頭相關徵狀都沒異狀，再轉診到神經內科治療。

大甲李綜合神經內科主治醫師張峻誠指出，最近不少嗜酒的患者細菌感染罹患腰大肌膿瘍。（陳淑娥攝）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

患者腰痛誤以為是腰椎壓迫，檢查才發現是腰大肌膿瘍(示意圖)。（陳淑娥攝）

張峻誠說，他先看患者疼痛的範圍在哪裡，同時排除腰痛是不是腎臟引起，再敲擊患者疼痛附近的部位，看看會不會也跟著痛，接著進行驗尿、抽血，研判有沒有感染，等檢查報告一出來，發現發炎指數、白血球指數過高，配合其他的檢查，才判定是細菌感染，因為坐骨神經痛、腰椎壓迫發炎指數不會過高。

張峻誠提到，他覺得很奇怪，連續幾起腰大肌膿瘍的患者都很喜歡喝酒，推斷可能跟天冷喝酒取暖有關，加上身體免疫力不足而感染，由於發生率不高，真的很罕見！

張峻誠指出，腰大肌膿瘍的是比較少見的腹腔感染，通常都是糖尿病、腎臟病、肝硬化、常打止痛針，或是免疫力較差的患者容易罹患感染。例如剛好有身上有傷口、或是香港腳，傷口沒有包紮好，手又不乾淨去抓破皮，導致罹患腰大肌膿瘍。

張峻誠說，治療腰大肌膿瘍必須要把膿瘍引流，同時搭配抗生素治療，療程至少要1個月。由於膿瘍都是慢慢長出來，至少都累積2至3個月，才出現最常見的背痛徵狀，因經常與其他疾病混淆，如果不提早治療，有可能因化膿範圍擴大導致感染擴大，甚至引發敗血症。

張峻誠呼籲，天冷最好不要喝酒取暖，把自己的身體顧好，提高免疫力，才不會容易細菌感染，造成腰大肌膿瘍。

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