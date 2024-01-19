2024年勞工紓困貸款從1月5日開放申請，今（19日）將是申請最後一天，每人最高可貸10萬，此次僅由土地銀行所屬分行或其委託之金融機構辦理，有相關需求的勞工朋友，需要特別留意，且經勞保局核准後7個營業日內撥款到帳戶，絶大多數申請人皆可於農曆年前入帳。

這一波勞工紓困貸款的貸款期間為3年，前6個月按月付息不還本，自第7個月起按月平均攤還本息。舉例來說，如果借款10萬元，按目前利率前6個月每月需繳利息170元，自第7個月開始每月繳本息3,422元。

此外，申請勞工紓困貸款的條件，包括參加勞保年資滿15年以上、無欠繳勞保費及滯納金，以及未曾借貸勞保紓困貸款或曾借貸已繳清等條件，滿足3資格即可申請貸款。

土地銀行先前曾指出，有需要的民眾可選擇線上一條龍作業，只要使用個人手機完成身分驗證、貸款申請及簽約對保等作業，在家就能完成申辦，手續十分簡便。同時也新增系統自動撥款功能，提供更便利、快速的服務。

勞動部則列出3點提醒，請民眾按期正常還款，以免扣減未來請領之保險給付，並多利用網路申請方式辦理；請直接向經辦機構洽詢，不要委託他人代辦，以防錢財遭詐騙；貸款直接撥入被保險人帳戶，不會要求以操作提款機辦理，勿輕信詐騙技倆。