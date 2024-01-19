雲林縣警察局17日舉行新舊任局長交接典禮，警政署警政委員黃勢清監交後致詞表示，去年雲林縣發生警匪槍戰員警「命大」，只是被子彈擦過頭部，肯定前局長林故廷公關做得好，守住負面新聞，5天後才上電視。令員警家屬無奈表示，基層員警只是長官的墊腳石。

台西分局橋頭派出所員警林俞宏及所長，去年10月受理一起車輛跌落農田服務案件，不料，求助者竟是毒品通緝犯，嫌犯掏槍朝林俞宏頭部開槍，林員閃避，但仍遭子彈打到頭骨邊緣，回擊8槍逼退歹徒，林俞宏因腦部受子彈震波衝擊，外傷康復後走路歪斜，迄今仍在休養復健中。

曾擔任過雲林縣警察局長的黃勢清，還提及自己擔任雲林警局長時也發生過命案，從頭到尾沒上電視，沒上新聞，雲林就是有這個功力不讓它上媒體，黃勢清不當發言引發爭議，自己立即成為負面新聞。

警政署長黃明昭昨獲悉後，立即召見黃勢清，除當面嚴正告誡不可再犯外，並要求他應立即向受傷員警家屬致歉，另指派新任雲林縣警察局長李建民代表向家屬慰問，並全力協助後續調養及復健事宜。

警政署表示，對於林員追捕逃犯並迅速開槍還擊的英勇行為是警察的驕傲，事發當時署長黃明昭第一時間前往探視，並責請雲林縣警察局全力協助後續照護及復健事宜，讓家屬無後顧之憂。黃勢清發言極為不當，他已向家屬致歉，並獲得原諒。