民眾黨8不分區立委當選人因佔據「關鍵人數」，日前召開記者會，提出藍綠想合作，須對修法建立國會聽證調查、強化人事同意權審查、立委利益迴避規範，及定期公布相關經費使用等4項國會改革承諾表態。對此，前立委林濁水以玻璃珠級的「不關鍵」少數嘲諷；《美麗島電子報》董事長吳子嘉則直言，民眾黨主席柯文哲還陷在當總統的幻想裡。

主持人劉寶傑昨（18）日在節目《關鍵時刻》指出，民眾黨在選前一直吹哨子壯膽，說「自己是老二，離第一名在誤差範圍」，結果搞了半天不但輸，輸的距離還非常大；現在進了立法院又擺開戰事，東風吹、戰鼓擂，好像誰也不怕誰，拿出關鍵少數的位置待價而沽，但前立委林濁水明白講，「你以為你是鑽石？不，你是玻璃珠」。

針對上述議題，吳子嘉回應，柯文哲長期一直處在一個幻想當中，「我認為他不是故意的，他真的認為他可以當選總統，他真的認為他的8席可以當立法院槓桿，他真的相信用8席就可以操弄天下。但這都是幻想，對自己的過度信任，民眾黨的4項承諾就是出洋相的文書，是憲法層次，這不叫改革，跟現任立委一點關係都沒有。」

吳子嘉接著指出，民眾黨不分區立委當選人黃國昌知不知道4項承諾是鬼扯淡，「當然知道！」，黃是大學教授、民法專家怎麼會不知道，連柯建銘都懂，所以這些承諾不是民眾黨立委丟的，是柯文哲在後面丟的，因為這就是其選總統時候的政見。吳直言，「柯文哲還停在選總統的情境，最近還在罵《美麗島電子報》的民調，走不出來，這4項倡議本身非常的無知、不符合現狀，但是為柯文哲意志力的表示，因為這跟他內閣制的概念完全符合。」

分析柯文哲的立院擘劃，吳子嘉怒批，「他是用幻想的，提出來不是要你同意，就只是囂張而已，一個高興而已」、「小草不是一大堆嗎，現在在那邊『我是神』，柯主要就是要表現他自己而已。」