台中市一名家長18日發文指控，日前開車要去接小孩下課時，在太平環中東路二段近太平橋路段，被一輛違停大卡車擋道近5分鐘，而司機只顧著和檳榔西施聊天，讓他忍不住痛罵對方「豬哥」，同時也批穿著清涼的檳榔西施「傷風敗俗」、「賣肉還是賣檳榔？」用詞之重，引發熱議。

一名網友在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」發文表示，17日下午近5時許，他急著去接小孩下課，卻在行經台中太平環中東路二段近太平橋路段時，被一台大卡車擋了近5分鐘，而卡車司機卻和車旁檳榔西施聊得正起勁，讓他痛罵「是有多豬哥？寧犯違規道交法罰單一張，也要停路中間跟檳榔西施吃冰雞（淇）淋」。

不過，原PO除了公審卡車司機外，還將砲口指向檳榔西施，指控檳榔攤明該路段無法臨停車，還開在此處，「那不是白目是什麼？」而攤子就在他每天接送小孩上下學的必經之路上，檳榔西施每天都穿同一件黑色只遮3點的布，「誰人無父母？誰人無兒女？妳的父母願意妳只穿只遮3點私處的布嗎？願看你每天穿衣不蔽體讓百萬人每天路上看妳賣肉還是賣檳榔？」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛為檳榔西施抱不平，「違規真的不行，但撇除違規這件事，那個檳榔西施靠自己工作賣檳榔有礙到你？」、「對方違規自己去檢舉就好，而且你還職業歧視，真的很要不得！」、「罵違停就好好罵違停，扯到人家穿怎樣和父母，你真的有夠丟臉的」、「可以的話不要這樣教你的小孩歧視別人的職業」。