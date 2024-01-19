國民黨2024大選落敗，仍無法重新執政，黨內咎責聲此起彼落。前立委蔡正元近日上節目分析，認為國民黨總統敗選後應正視客觀事實去檢討，否則4年後照敗無誤；他日前也直言，藍白破局是總統選舉輸的關鍵，而這次是「民進黨最弱的時刻」，卻未能拿下勝局，預言此後賴清德必吸取蔡英文執政失利的教訓、避免重蹈覆轍，4年後國民黨想重返執政更加困難，尤其「仍會碰到藍白合」！

蔡正元日前在中天《麥玉潔辣晚報》中分析，一個政黨面對失敗不檢討的話，是嚴重事情，他作為一個國民黨小石頭，認為國民黨再不痛徹心扉檢討，4年後照敗無誤。蔡正元直言，檢討必須客觀面對病徵，不要以為4年後很輕鬆，因為那時候賴清德有更多行政資源，這是國民黨必須面對的事實。

蔡正元16日在網路政論節目《關我什麼事》中，更直言痛批此次國民黨總統敗選，藍白合失利是重要因素，他也點名造成藍白合破局的「戰犯」是侯友宜競辦執行長金溥聰。蔡正元分析，這次大選是民進黨最弱的時候，此次藍白沒有合，4年後不要想還能下架民進黨，因為蔡英文執政時期發生的亂七八糟事情，根本就貼不到賴清德身上，賴清德會記取教訓，且要推翻一個執政者不太容易，何況，下一次還是有藍白合問題。