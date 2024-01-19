名嘴朱學恒強吻台北市議員鍾沛君， 台北地檢署認定朱2度違反鍾女意願強吻，依強制猥褻罪起訴朱，台北地方法院日前開庭後，鍾沛君受訪哽咽地指出，朱學恒自從被起訴至今不道歉、不認罪，朱在對境管抗告理由中解釋，就算案發後他傳簡訊給鍾女稱強吻她，也只能證明屬於性騷擾之範疇，又如何能藉此認定他有強制猥褻罪名罪嫌重大。

鍾沛君日前到北院出庭後哽咽地指出，朱學恒自從被起訴至今不道歉、不認罪，造成她非常大的傷害、N度傷害，「我和我的家人都非常痛苦」，她相信司法會還她公道，其餘就靜候司法調查。

但朱說，他因本案證人在2022年8月15日派人送酒並附上卡片紙條，卡片背後則貼紙條：「為什麼抱她強吻她」之文字，所以2022年8月19日他在法律事務所與鍾女及她的男友陳先生、律師3人協商時，為了先道歉配合對方需求，才根據前開紙條内容推測事發經過打下簡訊。

朱解釋，由對方在律師事務所的對話可知，他對於事發經過確實不復記憶，才在返家深思後調整手寫文字，因此他不知事發經過卻在他人要求下繕打簡訊内容，定然失真，自無法作為妥適之補強證據，朱男否認涉犯強制猥褻罪。

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