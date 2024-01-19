泌尿科醫師黃冠鈞分享，一位患者因為「性慾低落」來看診，稱自己過去一周可以和女友愛愛好幾次，現在卻完全沒「性趣」，讓他很困擾。對此，醫師表示，性慾低落可能是由多種生理和心理因素交互影響而引起的，包括服用特定藥物、慢性病、睡眠不足或是壓力等都可能影響。

黃冠鈞昨在臉書上分享，一位患者自述「最近對女友都沒什麼性趣，以前可以一周愛愛好幾次，到現在變成好幾周才想愛愛一次。」很多男生對於自己對伴侶的性慾變化感到很困惑，甚至有很多人​對「性」提不起勁，而這樣的狀況又稱為「性慾低落」。

黃冠鈞表示，性慾低落可能是由多種生理和心理因素交互影響引起的，可能是短期現象，也可能是長期存在的問題。生理上的原因包括荷爾蒙不平衡、慢性病、服用特殊藥物、性器官問題或是睡眠不足；心理上的原因則可能是壓力和焦慮、心理健康問題、自我形象、伴侶關係與性行為習慣等。

黃冠鈞指出，人體荷爾蒙是調節性慾的關鍵。若荷爾蒙不平衡，如甲狀腺問題、性腺機能不足，都可能影響性慾；而慢性病，像是糖尿病、心臟病等，接受治療的副作用也可能使性慾低落；服用抗抑鬱藥、抗高血壓藥與荷爾蒙藥物等，可能都會對性慾產生影響；另外如果有陰莖功能障礙或前列腺疾病等也可能影響；最後睡不夠會影響身體健康與荷爾蒙的平衡，近而影響到性慾。

​黃冠鈞也說，生活上的壓力，像是工作、家庭壓力或財務壓力等都可能使人焦慮，進而影響到性慾；憂鬱、焦慮、心理創傷或其他心理健康問題也可能影響；對自己的形象自卑的人，可能也會性慾低落；與伴侶有溝通問題也可能影響；最後不健康或不滿意的性行為習慣可能影響性慾。