夏于喬出席媒體茶敘，暢聊《愛愛內含光》拍攝趣事。（Netflix提供）

夏于喬、馬志翔出席媒體茶敘，暢聊《愛愛內含光》拍攝趣事。（Netflix提供）

馬志翔和夏于喬在Netflix超前衛激情華語輕喜劇《愛愛內含光》飾演一對結婚多年有性事危機的夫妻，夏于喬劇中是瘋狂求愛的妻子，日前與馬志翔、詹子萱、柯震東一起出席媒體聯訪時，談起劇中勾引老公的戲碼以及大尺度自慰畫面，她笑說拍誘惑馬志翔的戲完全不緊張，還有點好玩，「怎麼感覺這樣說有種我很不矜持的感覺！但真的很有趣。」

夏于喬、馬志翔出席媒體茶敘，暢聊《愛愛內含光》拍攝趣事。（Netflix提供）

柯震東、詹子萱、夏于喬、馬志翔兩對CP暢聊《愛愛內含光》拍攝趣事。（Netflix提供）

夏于喬說，尤其夫妻的戲都很真實，很多對話都有既視感，像是戲裡網購情趣用品是老公收貨，就被唸說不要亂買，還有老公手機一直在響，老婆會忍不住想偷看，「像這樣夫妻的日常，很生活化、真實的內容都很喜歡，夫妻看了一定會很有共鳴。」 坦言如果導演老公林書宇手機一直震動，她真的會偷看，「我不怕他抓包，我就會說誰啊，這麼晚還一直傳，哪來的小三啊之類，有時候只是情趣開玩笑。」

聊起與林書宇的夫妻情趣，夏于喬透露：「我每次網購收件人都會寫我先生的名字，他問我買什麼，我都會說『不知道耶，是一位林先生送我的禮物』。不管買任何東西都是他送我的，但都是我付的錢！」

被問劇中最印象深刻的場次，夏于喬說是和馬志翔唯一的一場床戲，「那場戲馬哥很喘、手一直發抖！導演要跟他講戲，他都還在喘，說要等一下、需要休息一下。他有一個幕需要做完之後很累，那個是真的，鏡頭真的超真實！馬奢真的每一個鏡頭結束都這麼累。」

馬志翔解釋：「因為我們要遷就鏡頭！為避免碰到對手演員，親熱鏡頭的動作是需要懸空進行的，所以前方沒有任何支撐物，等於我的腹肌要一直撐住、手需要撐起整個身體，就像是做伏地挺身加仰臥起坐，是真的非常累。」

夏于喬還有兩場自慰的大尺度戲碼，「一場是用自己的雙手進行，一場是用情趣用品，用手的還好，因為拍法是用腳趾來演出身體的興奮程度，這是我第一次用腳演戲很有趣，反而另一場超尷尬，因為鏡位關係，要拍臉的特寫，攝影師需要離我很近，他就在我床頭拍我的臉，雖然還是有清場，但角度問題，我要想辦法忽視他、要一直努力忘記有人正在看你自我安慰，這會是需要克服的地方。還好拍一、兩次就過了」。

馬志翔也回憶在樓梯間被夏于喬勾引的互動戲，他全程都在憋笑，因為要保護演員，夏于喬身體都貼滿膠帶，「我看著前方都是膠帶是很特別的經驗，拍這部片真好玩」。

由詹子萱、柯震東、林哲熹、巫建和、夏于喬、馬志翔、苗可麗、洪都拉斯等實力派演員，強強聯手打造超前衛激情華語輕喜劇《愛愛內含光》，是2024年首部大膽談性的台劇，破除台灣家庭對性與愛閉口不談的文化，藉由家中各年齡層的愛戀故事，帶出不同階段的戀情中可能遭遇的兩性議題，將於今年2月2日Netflix全球獨家上線。