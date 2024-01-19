警方攻堅逮捕竹聯幫仁堂弘仁會台南分會易姓成員等人。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

警方查扣手機、三級毒品愷他命25包，計25.41公克及新台幣贓款39萬餘元。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

台南去年發生2名男子因擔任詐騙集團車手，在取款、繳款後，遭集團指控「沒收到錢」，許男、李男分別在4月、7月間遭人帶往安平酒莊、藝品店對質，許男更因遭恐嚇剁手指，索性自殘表明沒黑吃黑，被路人目擊「有人被殺」報案曝光。警布線偵蒐，昨日逮捕竹聯幫仁堂弘仁會台南分會易姓成員等6人，依組織犯罪、妨害自由、毒品、詐欺等罪嫌移送偵辦。

警方指出，2起妨害自由案件被害人疑因參與詐騙工作，衍生黑吃黑疑雲，遭暴力集團控制行動，其中，李姓被害人是台東人，當時負責到台北取款，疑遭集團認定私吞50萬元，集團直接把他的妻子帶到台南，要求李男出門對質，李男急得報警求救，李男到台南後也隨即遭控制、毆打，所幸警方獲報後，短時間即救出肉票。

而許男則是遭質疑吞了一筆100萬元詐騙款項，被集團要求出門處理，否則將剁手指，許男嚇得在集團成員找上門時，直接拿刀子刺肚子，當街被路人目擊「有人被殺」而報案，

第四分局成立專案小組依相關整合情資布線偵蒐，發現竹聯幫仁堂弘仁會台南分會易姓成員等6人涉嫌重大，全案報請台南地檢署檢察官廖羽羚指揮偵辦，經專案小組於台南、台東等地蒐證，掌握該集團在安平以經營酒莊與藝品店作為掩護，雖然都有掛招牌，但「酒莊不賣酒、藝品店沒藝品」，而是拿來作為集團「處理事情」的據點。

全案經第四分局與第六分局、刑事警察大隊偵四隊、偵六隊及台東縣警察局台東分局 17日午後同步在台南、台東執行搜索，將犯嫌一網打盡，並查扣手機、三級毒品愷他命25包，計25.41公克及新台幣贓款39萬餘元，全案詢後依組織、毒品、加重詐欺及妨害自由等罪嫌移請台南地檢署偵辦。

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