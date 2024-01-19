要注意了！彰化縣2023年10大固定式測速照相取締路段今天出爐，其中設立在彰化市中正路2段與中華路口照相桿以年拍1萬6094件違規，拿下2023年「桿王」寶座。警方溫馨提醒，行車應遵守速限及交通規則，以策安全。

用路人相當關注的2023年彰化縣10大固定式測速照取締路段及件數今天公布，第1名為彰化市中正路2段與中華路口1萬6094件，第2名為彰化市新平路與環河街口1萬3782件，第3名則是社頭鄉縣141線與崙饒路口8862件，值得注意的是，前兩名都在彰化市，且取締件數都破萬，相當驚人。

彰化縣前3名照相桿中，「桿王」彰化市中正路2段與中華路口主要為取締超速、未依號誌指示、機車未依兩段式左轉、跨越雙白實線；第2名彰化市新平路與環河路口為取締超速、闖紅燈、未依號誌指示；第3名社頭鄉縣道141線與崙饒路口處測速照相桿，具有雙向取締功能。

第4至10名依序為和美鎮線東路5段291號南側170公尺7777件、台74甲線8.02K處（北上）7507件、和美鎮線東路2段520號7086件、台61乙線1.44K（伸港鄉）6746件、縣139線7.7K處5858件、秀水鄉彰鹿路470號前5548件、社頭鄉中山路一段與和平三路口5520件。

根據彰化縣警局交通隊統計，2023年彰化縣10大測照路段共開出8萬4780件違規超速的罰單，總取締金額依汽車超速1600元起跳，罰單總金額高達1億3564萬餘元。

交通隊指出，彰化縣目前共設置的66支固定式照相桿，其中有18支可雙向取締，11支需人工轉向，7支設於路邊可同步雙向拍照，警方會在照相桿設置地點之前的100至300公尺處設立警示牌，以提醒用路人。