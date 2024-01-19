近日網路社群平台抖音、tiktok瘋傳本次總統立委選舉開票，部分投開票所選務人員開票流程不符合法定程序，疑涉舞弊「作票」情事，甚至連知名網紅都轉傳，輿論嘩然。最高檢察署指示台北地檢署「全國性重大假訊息案件處理中心」分案從速嚴辦，追查幕後主使者及相關法律責任，北檢已分「他案」蒐證調查。目前被告及案由均不明，檢方將指揮警調偵查。

另民進黨立委羅致政在選舉期間被爆出他與總統蔡英文的41分鐘錄音檔，調查局資安站立案偵辦，已報請北檢「全國性重大假訊息案件處理中心」檢察官指揮偵辦。北檢亦依違反《公職人員選舉罷免法》分「他案」追查。

目前北檢「全國性重大假訊息案件處理中心」共受理偵辦44件全國重大假訊息案件，包括「作票」影片、羅致政41分鐘錄音檔、柯文哲指評賴清德訪美的58秒錄音檔在內，44案均分「他案」偵辦中。

針對「作票」影片案，最高檢表示，選務主管機關中央選舉委員會日前已公開表示，全國各地的選務人員均依法辦理選務，投開票所現場並配置完整錄影監票機制；且各政黨均指派代表到場擔任監察員，從投票前之空票匭展示、民眾投票、開票、唱票、統計票數等，均有監察員在場監看，各家媒體為即時報導票數情形，也都有派人員在場。投開票過程完全公開透明，不可能虛偽造假。如果確實有舞弊情況，也歡迎民眾檢具相關事證檢舉。

最高檢為釐清相關不實影片流傳是否有幕後主使者及相關法律責任，日前責成北檢「全國性重大假訊息案件處理中心」指派檢察官江宇程積極蒐證，立即澄清，協助迅速下架，如發現涉有不法，必將從速嚴辦，以正視聽。