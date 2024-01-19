中信兄弟19日宣布，「Welcome劉志宏、Thank You李承恩及潘泓凱」，2位離隊球員都是2022年季中選秀選進的球員，且生涯都未上過一軍，兄弟表示，李承恩因個人生涯規劃選擇引退、潘泓凱則是與球團討論後，選擇離隊另尋機會，球團感謝並尊重2人選擇，給予祝福。

兄弟去年季後將7位（包含提出FA）擺在60人契約保留名單外，是原5隊中60人名單外最少的球隊，官大元退休、提出FA申請的鄭凱文簽回、陳偉漢轉任教練，簽回投手林丞軒、內野手周委宏，確定釋出李承恩、潘泓凱2人。

李承恩則是兄弟在2022年選秀會第9輪選進的內野手，生涯未留下一軍出賽紀錄，2023年球季在二軍出賽51場，敲出11支安打、2成25的打擊率，今年球季結束後，因個人生涯規劃選擇引退，兄弟球團也尊重李承恩的意願，由衷祝福李承恩未來一帆風順。

27歲的捕手潘泓凱放棄合作金庫鐵飯碗決定挑戰職棒，在2022年選秀會第8輪被兄弟選進，生涯同樣沒上過一軍，2023年球季在二軍出賽34場，僅敲7支安打、打擊率1成89，季後未被放進保留名單，經與球團討論後，選擇離開球隊另尋機會，球團感謝潘泓凱為球隊的付出。

另外，兄弟也正式歡迎前統一獅投手劉志宏，他在2021年透過選秀會加入中職後，因傷所苦沒有機會上場表現，今年球季結束後，選擇加入「黃衫軍」，重新整裝待發繼續努力，球團期待劉志宏在傷癒復出後，拿出精彩表現幫助球隊贏得勝利。

兄弟去年尋求3連霸失利，今年捲土重來，將在21日於屏東展開春訓，季後戰力也補強陸續到位，領隊劉志威說：「本土選手以目前陣容爲主，外籍洋將艾士特合約已接近完成，開季5洋投也已確認。」

中信兄弟釋出李承恩。（中信兄弟提供）