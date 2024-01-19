●摩根士丹利表示，聯準會沒有再提及升息是一件好事，去年最後一季美股走勢兇猛，但很多都是追高。如果美股就一直這樣漲上去，部分投資人會想說，高價買進這些股價值不值得，然後恐怕就會引發一波拋售潮。

●美國資金管理業者Mott指出，自2023年底以來，美股上漲動力熄火且停滯不前，但美股19日是期權到期日，到時會有大量對沖基金出現，加上公布的經濟數據顯示，聯準會未來調降利率的幅度將不如市場之前預期的話，美股可能會開始回檔修正。

●國際著名信評單位穆迪認為，投資評等跌至垃圾等級的美國企業，今年首季債務違約數量將會增加，而截至去年第4季底，238間美企被列入B3負面或以下等級，前一年同期為218間。公司行號一但被列入此種等級，不少將會申請破產。

●高喊量化緊縮已步入尾聲的摩根大通表示，聯準會需要銀行準備金保持在較高水準，確保金融系統流動性沒問題。聯準會應該會在元月開始趨緩量化緊縮，4月開始放慢縮表腳步，11月正式停止縮表。2024年資產負債表縮減規模估4200億美元，低於原先預測的7200億美元，將有助解決美國公債市場的結構性供需失衡。