大陸男神胡歌去年撕去黃金單身漢標籤，趕進度宣布脫單並成為人父，與前助理黃曦寧結婚並生下一女。最近胡歌演出王家衛執導的《繁花》翻紅，更有網友直擊胡歌拍廣告時，黃曦寧愛相隨陪老公的同框畫面，可見黃曦寧望向胡歌的眼神相當深情甜蜜，但也有毒舌網友批評黃曦寧外表說：「真的醜」。

胡歌過去和薛佳凝、江疏影交往，先前還傳出和薛佳凝復合，去年胡歌宣布已婚並迎來女兒，對象並非圈內人，而是前助理黃曦寧。去年9月網上流傳出胡歌一家三口現身三亞照片，但有人澄清露出背影的女子不是黃曦寧，只是路人，近日則有網友曝光黃曦寧產後復出陪老公拍廣告的畫面，引發熱議。

胡歌老婆被酸。（圖／翻攝自微博）

胡歌先前工作就由黃曦寧一手打理，兩人近水樓台先得月培養出感情，更升格為夫妻，最近胡歌拍廣告，黃曦寧也默默陪在一旁，兩人有說有笑相當恩愛，引來網友回應：「挺好，女生真的生完孩子還是要回歸職場」、「羨慕胡歌老婆，吃真好」、「這是真真正正的胡太太」，但也有人毒舌說：「真的醜，營銷號都不敢放出正面照，上次三亞也是一個背影，自己都覺得醜吧」。

胡歌去年突然放話，說未來五年如果不拍戲的話，希望粉絲都可以理解接受，近日他跑《繁花》宣傳活動，透露這部劇拍了三年，身心靈都很疲累，引來網友推測當時說這些話應該是拍《繁花》拍累了。而該劇的片酬先前在網上曝光，唐嫣的酬勞約5748萬台幣、馬伊琍約4864萬台幣，男主角胡歌片酬最高，約1.1億台幣，而他的演技也成功造就了這部戲劇，被網友指實至名歸。