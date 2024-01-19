近來千萬名表紛紛來台，一款要價近億元的帕瑪強尼（Parmigiani Fleurier）La Rose Carree方形玫瑰三問懷表，即起在高登鐘錶展出，更是引人矚目，百年歷史的骨董機芯出自製表大師Louis-Elisee Piguet之手，並在當代十位擁有「金手指」榮譽的工藝大師通力合作之下，賦予懷表嶄新風貌，更添傳奇。

這只訂價250萬瑞郎（約9200萬台幣）的La Rose Carree懷表，源起自多年前帕瑪強尼創辦人Michel Parmigiani幸運購入製表大師Louis-Elisee Piguet的骨董三問機芯，是大師在1898年至1904年間打造，迄今已逾120年歷史，極為稀有珍貴，為了向大師致敬，帕瑪強尼決定邀集當代十位最頂尖的工藝大師合力修復機芯，並以方形玫瑰為主題融入設計當中，齊力打造歷史上絕無僅有的絕世孤品。

帕瑪強尼推出五只Les Roses Carrees三問表。（Parmigiani提供）

除此之外，帕瑪強尼並打造五只Les Roses Carrees三問表，包括藍、紅、綠、黃與咖啡色共五色表款，在瑞士發表時已賣出三只，如今只黃色、咖啡色款來台，即起在高登鐘錶展出。