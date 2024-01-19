法務部調查局成立「認知戰研究中心」，外界質疑恐怕侵犯言論自由，對於政府是否針對抖音提高管制，行政院長陳建仁今天上午受訪說，抖音已經變成有些國家認知作戰的平台，對於刻意傳播錯假消息的情況，也會立即加以偵查辦理，繩之以法，對於抖音的處理，政府會審慎辦理。

陳建仁今出席「亞太減少傷害國際專家論壇與研討會開幕式」接受媒體聯訪，對於抖音是否提高管制，他表示，大家都很清楚，威權專制的國家經常會利用自由民主國家的言論自由，以及透過相關媒體等社群網路的平台，來對於民主國家選舉的結果加以操弄，影響選舉結果。抖音已經變成有些國家認知作戰的平台，政府需要特別地提高謹慎，因此政府在2020年已經禁止公部門使用TikTok平台，就和世界上其他的國家一樣。

陳建仁強調，台灣是一個自由、民主、法治的國家，政府一定要確切地來保障言論自由，但最近也看到，在這一些平台上面，有一些錯假的消息已經對人民的名譽、身體的健康，甚至對於隱私都造成很大的危害，對於整個社會安定、國家的安全也造成很大的危害。

在所有的民主國家，都需要對於相關錯假消息的傳遞，做很好審慎的因應，在整個因應過程當中，政府也對於這些錯假消息來提高民眾識讀能力，加強相關的宣導，且偵測可能的這一些錯假消息。除此之外，對於刻意傳播錯假消息的情況，也會立即加以偵查辦理，繩之以法，對於抖音的處理，政府會審慎來辦理。