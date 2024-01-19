長榮航空機師與資方因調薪、外籍機師聘用問題談不攏，日前發起罷工投票，1月22日將開票，桃園市機師職業工會表示，不排除在過年期間發起罷工，恐衝擊春節出國旅遊。交通部長王國材喊話長榮勞資理性溝通，而民航局也已成立應變小組因應。

王國材指出，機師工會這次提出的訴求包括薪資、外籍機師聘用等，長榮則先提出6個月年終與調薪，這部分先給公司去談的空間，罷工投票預計1月22日開票，距離春節疏運還有一點時間，他要請勞資雙方本於民眾權益，持續溝通。

被問到真的罷工，交通部有準備嗎？王國材強調會盡量避免，但現在就談罷工還言之過早。此外，機師工會罷工一般會對外宣布日期，他認為機師工會比較理性，會選擇相信他們。

至於罷工的影響，王國材說，罷工是要局部或全面，現在都不清楚，先等22日的開票結果，再看工會如何宣布。這段交通部跟時間在賽跑，他持續請長榮資方做協商，民航局這邊也有應變小組協助。

王國材喊話長榮高層，勞資協商已是這個社會很普遍的現象，請雙方持續溝通，王認為長榮資方有釋出善意，希望大家互相理性討論比較重要。