"Honestly guys, I will not be here!" 😆⏲️



A hilarious Daniil Medvedev at 3:40am in Melbourne! @DaniilMedwed | #AusOpen pic.twitter.com/0KBKZaomxl — Eurosport (@eurosport) January 18, 2024

前世界球王、俄羅斯名將麥維德夫（Daniil Medvedev）兩度在澳網男單冠軍戰飲恨，19日尋求賽會首冠的他在男單次輪遭遇麻煩，一度面臨盤數0比2落後，還得迎接凌晨出戰帶來的精神壓力，所幸麥維德夫還是挺了下來，終場以3比6、6比7（1）、6比4、7比6（1）、6比0逆轉擊敗芬蘭選手魯蘇武歐里（Emil Ruusuvuori），艱辛闖進第3輪。

比賽初期麥維德夫狀態不穩，接連出現非受迫性失誤，次盤搶7大戰中只拿下1分，不過麥維德夫還是找回比賽節奏，不但成功扳平戰局，決勝盤還送對方貝果（6比0），比賽在當地時間晚上11點開打，最終在凌晨3點40分結束，經過4小時23分鐘的鏖戰，創下澳網史上第3晚的紀錄。

此戰出現63次非受迫性失誤，麥維德夫獲勝後，順利把澳網戰績提升到23勝7敗，麥維德夫賽後受訪時笑著表示，將逆轉功勞歸功於新的球拍，「這只是腦海中突然出現的想法，我從第3盤開始就帶著它上陣，一直到比賽結束。」

麥維德夫也特別感謝待到比賽最後一刻的觀眾，「老實說如果是我，我才不會待在這裡，大概在1點的時候，我就會想離開，繼續在家看個半小時，然後上床睡覺。」麥維德夫下一戰對手將是加拿大好手阿里亞辛（Felix Auger Aliassime），去年他就是在第3輪爆冷敗給美國選手柯達（Sebastian Korda）。