2024年大寒交節氣時間為1月20日晚上10時08分，也是24節氣中的最後一個節氣，名門命理教育協會創會理事長楊登嵙分享6招開運養生法與大寒禁忌，並點名4生肖要小心樂極生悲。

楊登嵙指出，人體陽氣源於腎，禦寒保暖，首當養腎，而大寒這半個月期間，生肖屬鼠、牛、馬、羊要特別注意健康，容易因為過度勞累而引起神經緊張，失眠多夢的毛病，必須多休息、多做適量運動，以放鬆身心；另外，出差或外出旅行要注意安全，不要從事危險性的運動，以免樂極生悲，應提高警惕。

以下提供食、衣、住、行、育、樂的「大寒」開運養生與禁忌：

▍食的開運大法

1、人們可以根據不同體質進行飲食調補。偏於陽虛的人，食補以溫熱食物為宜，羊肉、雞肉等都屬於溫熱食物，偏於陰虛者以滋陰食物為宜，可以多吃鴨肉、鵝肉、木耳等。

2、忌吃生冷瓜果、霜淇淋、冰凍飲料等，以免內外皆寒傷脾胃，如梨、西瓜、生菜、綠豆等寒性之物，少吃海鮮和冷飲，忌吃黏硬之物，如奶油、油炸食物等，以免加重腸胃負擔，造成消化不良。

3、冬天宜養腎陽，黑米、黑豆、黑芝麻、黑棗等黑色食物，以及杏仁、核桃、大蒜、栗子、桂圓等食物，均有補腎益腎作用。

▍衣的開運大法

1、增添衣物防寒防風，俗云：「大寒大寒，防風禦寒」，外出時要穿外套，戴上口罩、帽子和圍巾。

2、防寒保暖，及時添衣，衣褲既要保暖性能好，又要柔軟寬鬆，不宜穿得過緊，以利於血液的流暢。

3、「冬天戴棉帽、如同穿棉襖」，人的頭部是平衡整個身體熱量的最主要部位，若頭部受寒，極易引起感冒。

▍住的開運大法

1、室內溫度保持在15～20℃爲宜，不宜過高或過低；要減少去公共場所的次數。

2、應每天開窗數次，以便空氣流通，將室內濁氣加速散去，讓陽光充盈室內，可保持乾燥。

▍行的開運大法

1、大寒養生要順應冬季「藏」的原則，要早睡晚起，每天多睡1小時。早睡可以養人體的陽氣，晚起可以養陰氣，使精氣內聚以潤五臟，從而增強身體的免疫力。對於上班族特別提倡早睡1小時。老年人尤其要注意不宜過早起床，晨練要推遲一些，最好待日出後再出門。

2、冬天熬夜對身體的傷害比在其他季節更大。現在不少年輕人習慣熬夜，一到周末就長時間補覺，久而久之對健康相當不利。

3、冬季夜長日短，人們也應適當調整作息時間，最好等到太陽升起後再起床。有些人因爲工作原因，不得不天沒亮就起床，更應儘量早睡。在冬季，最好能在晚上11點（子時）之前上床休息。

▍育的開運大法

1、切忌運動過量、出汗太多，避免陽氣隨汗液而出，受到損傷。鍛鍊身體應根據自己的喜好，選擇快走、慢跑、廣場舞等。運動強度根據身體狀況而定，以微微出汗最好，下雪天或室外溫度低於攝氏12℃，最好暫停戶外鍛鍊。

2、冬季靜養還要格外重視養心、靜心，靜養並不意味著不動或少動。冬季進行適當運動對身體有益，但要避免劇烈運動，因爲大汗淋漓時，寒氣容易透過張開的毛孔侵入體內，容易使人生病。

3、俗話說「冬天動一動，少鬧一場病，冬天懶一懶，多喝藥一碗」，這說明不少人因為冬天寒冷就不願運動，其實冬天運動對身體有益，有助於增加免疫力，預防感冒、肺炎、支氣管炎等疾病。

▍樂的開運大法：

不過度勞累、情緒穩定，保持良好的心境，切忌急躁和精神抑鬱。所謂「暖身先暖心，心暖則身溫」。意思是說心神旺盛，氣機通暢，血脈順和，全身四肢百骸才能溫暖，方可抵禦嚴冬酷寒的侵襲。因此在大寒時節，應安心養性、怡神斂氣，尤其是老人家，因今年大寒前後適逢春節，兒孫滿堂，此時精神調養還應注意，避免過喜或傷心，減少心腦疾病的發生。要注意保持心情舒暢，心境平和，使體內的氣血和順，不擾亂機體內閉藏的陽氣，做到「正氣存內，邪不可干」。