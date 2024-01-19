台積電18日法說會報喜，總裁魏哲家表示，今年營收有望繳出年增21～25％的成績單，激勵台積電ADR暴漲近10%，而今早台股交易的台積電股價也一度狂飆逾6%至625元。知名半導體分析師陸行之表示，雖然AI晶片帶動成長，但物聯網（IOT）、 消費性電子晶片需求第4季竟下滑近3成，當心有公司暴雷，另擔憂台積電高層年初給出高預期，到了年中就砍預期。

陸行之在臉書發文分享台積電法說的5大觀察重點：

一、看起來台積電非常看好2024，20~25%營收增長，主要是AI晶片帶動，但上半年還是Nvidia、AMD的AI GPU帶動，但下半年就是AI PC CPU/GPU/NPU 來帶動，不一樣喔。

二、台積電去年資本開支總算下修到304.5億美元，今年資本開支也沒啥成長，但營收增長20~25%，資本開支佔營收比會從2023年的44%，下降到今年的34~38%。先前期待的現金股利增加總算有機會繼續增加，公司也說以後會積極一點，但對設備廠而言就沒什麼增長動能。

三、台積電總裁魏哲家說3奈米N3P跟英特爾18A 差不多，又早一年量產，但會不會客戶搞不清楚，以為18A 比N3P更先進。

四、台積電的物聯網（IOT）、 消費性電子晶片需求第4季竟然下滑近3成，投資人要小心在這領域的投資，肯定有公司會出來暴雷。

五、研調機構 TrendForce強調，8奈米/12奈米成熟製程供過於求，但台積電的8奈米特殊製程需求在第4季明顯比12奈米成熟製程來的好，一個季增18%，一個季減11%，投資人可找出相關的產業及公司，趨吉避凶。

此外，陸行之補充，消費性電子晶片需求下滑，可能與蘋果手錶、Nintendo switch及sony ps5需求不如預期有關，至於半導體庫存恐拖到今年第3季才會消化完，另擔憂台積電高層年初給出高預期，當心年中砍預期。

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