2024總統大選落幕，民眾黨以新興政黨之姿斬獲369萬票、26.4%得票率，在藍綠夾殺中搶下一席之地。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆昨（18）日在節目《風向台灣》預言，白營未來4年最起碼可以「維持現狀」，甚至會更好，同時還稱民眾黨主席柯文哲已經成為「新民粹強人」。

針對柯文哲在這次總統大選中贏得369萬票，26.4%的得票率。游盈隆評估，未來4年至少可以維持目前狀況，很有機會甚至更好，而了解柯文哲崛起的原因，才能夠精準的預測未來的走向。游盈隆直言，柯文哲已經是「新民粹強人」，所有民粹主義者的共同特質，就是他們在野的時候會強烈批判執政者，打動社會大眾的心，隨後引起社會共鳴不斷水漲船高。

游盈隆提到，柯文哲從2014年在台灣政治史上，就是主張以推翻藍綠的高牆做為大旗，從一開始反綠、反藍到總統大選結束，把自己白色力量壯大起來，「我們可以很負責任的講一句話，很精準描述，柯文哲是藍綠惡鬥最大的受益者，他是藉著藍綠而成長壯大的政治人物，成為新的民粹強人。」

藍綠未來4年會不會持續惡鬥？游盈隆斷定，肯定持續，只要藍綠繼續惡鬥，柯文哲吸取的能量會越來越強，不大可能會在未來4年消失掉。游盈隆也預言，「之後4年很可能是這次大選的延長賽，比賽其實還沒結束，只是延到接下來4年，更何況柯文哲現在還有8席不分區立委在國會。」

游盈隆比喻，柯文哲是哥吉拉，在這次選後變得更大隻，現在還帶著8隻小哥吉拉在後面，它們可以把立法院鬧翻天，還沒正式進入國會，現在就已經砲聲隆隆，介入院長選舉、未來立法院改革等議題。

至於柯文哲未來個人發展，游盈隆認為，「不會因為沒有公職而消失掉，哥吉拉要汲取很大能量才能生存，電影中是核能；而台灣哥吉拉汲取的熱量來源則是，『藍綠惡鬥造成社會大眾的不滿』，轉而去支持柯文哲，柯變成不滿藍、不滿綠這大一群人的代言人」。