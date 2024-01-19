2024總統大選日前落幕，針對台北市、桃園市、高雄市、彰化縣、嘉義縣都傳出政黨票開票數字有誤，中選會強調已請地方選委會確認後更正，並不影響政黨席次分配。針對外界質疑選務工作不夠謹慎，行政院長陳建仁今天出席「亞太減少傷害國際專家論壇與研討會開幕式」會前受訪表示，這一些瑕疵都已經改進，而且它的影響都是很小的，這些缺失並不足以影響選舉的結果。

陳建仁說，中選會已經對於相關的選務瑕疵，對外做過說明，而且已經有改正的措施，實際上這一些瑕疵都已經改進，而且它的影響都是很小的，這些缺失並不足以影響我們選舉的結果；但他更要跟各位同仁國人報告，就是近日政府發現有些國內外的有心人士會透過捏造、造假，傳播這些錯假訊息，想要來影響台灣民主選舉的運作，居心叵測。

陳建仁強調，他也要提醒國人，對於相關訊息應該要有好的警覺來辨識，不要受到影響，讓我們大家一起來堅守台灣得來不易的自由民主環境，在互信的基礎上，繼續來使得我們的民主選舉能夠更加健全。

另外，針對中共在選後對台加大恫嚇力道，政府評估現階段國人若前往中國的風險是否增加？陳建仁表示，近年來政府確實發現中國為了加強內部的控制，對於到中國的人民，或者是到中國去訪問的外國人士，都會加以相當多的監控，也常常會聽到這一些外國人士、再加上記者，在中國有被任意逮捕的情況。

陳建仁指出，也要提醒國人同胞，雖然政府主張跟中國之間要有健康和平的交流，但是國人被捕，或者是外國人到中國被捕的情形層出不窮，所以如果有必要到中國去的時候，大家一定要好好地、審慎地來考慮，並且要注意自身的安全，這一件事情是相當地重要，政府會繼續來跟理念相同的國家，一起來促進區域的穩定還有和平跟繁榮，但是要到中國去的國人，希望大家能夠提高警覺，注意自己的安全。