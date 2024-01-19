大S前夫汪小菲日前公開宣布有新女友，對象是台灣網紅Mandy曼蒂，最近汪小菲直播時，被網友發現三句不離「我女友」，一下說桌上的水果是他女友買的，接著又說他女友好看，引來網友笑說熟悉有戀愛腦性格的汪小菲又出現，還有網友回應：「突然理解大S了」。

有個性的大S曾表示不喜歡過生日，唯一的例外是過去汪小菲幫她辦生日宴會時，大S當時默默答應出席，早年大S也說不想辦盛大婚禮，但為了汪小菲願意在三亞舉行世紀婚禮。近日，汪小菲有了新歡，常高調放閃，引來網友回應終於明白大S的感受，但也有網友回應：「汪小菲好像戀愛腦癌全身轉移」、「現在才懂？哈哈哈哈」、「戀愛腦，挺專情，鍾愛台灣人」、「沒辦法他就是鍾愛台灣人，沒毛病，每個人都有權力選擇自己喜歡的」。

而先前極力反對兒子跟張穎穎在一起的張蘭，最近收到兒子官宣新女友的消息態度淡定，呼籲網友要學會知足，像她現在就很知足，不該管的就不管，昨更繼續曬出自己業配的影片，寫下：「送你一碗臘八粥、沸騰的幸福、洋溢的快樂、翠綠的健康」，有網友批評汪小菲傻，張蘭則護兒說：「他做生意不傻，比我有頭腦，3年解決了5000人就業，還要怎麼著」。

汪小菲官宣新女友後，日前直播時遭網友虧：「選女人沒品」，他立刻反擊說：「我怎麼沒品了？別老胡說八道，你見過嗎？沒見過胡說什麼呀？你們操心操得真多」，要大家不要指手畫腳，更澄清沒有常換女友，空窗期至少一年了，並讚新女友心地善良、學歷高，強調自己眼光好。