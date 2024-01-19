永慶房產集團2023年經營績效開紅盤，全台新開近200店，推升集團規模突破1650店，持續居業界之冠。為感謝全台夥伴貫徹誠實精神、衝出好成績，集團自1/17日起在全台發起15場尾牙接力賽，總桌數超過2700桌，將有超過2.7萬人參與，歡慶集團規模再次擴大！

首場尾牙由宜蘭區加盟四品牌，聯合永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產齊聚近600人同樂，宜蘭縣長林姿妙、宜蘭市長陳美玲、宜蘭縣不動產仲介經紀商業同業公會理事長陳振坤等貴賓都親自到場祝賀。

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀(圖中)、永慶宜蘭四品牌經管會會長陳錫豐(右5)與全場加盟夥伴歡慶2023年好成績。圖/永慶房產集團提供

永慶宜蘭尾牙17日登場，永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀致詞時，親自向宜蘭區加盟夥伴宣布好消息：2023年加盟四品牌在宜蘭縣店數突破43間店，是宜蘭地區規模最大。劉炳耀表示，能有如此佳績，除了要感謝同仁跟著加盟總部的腳步，堅持提供誠實服務，更要謝謝各加盟店積極落實跨品牌深度聯賣優勢，邀請大家2024年繼續跟著總部再創巔峰！

今年也是永慶房產集團宜蘭四品牌經管會首次舉辦獨立尾牙，經管會會長陳錫豐分享，「讓所有加盟夥伴都能盡興而歸，是本次尾牙最大目標！」因此尾牙特別選在開幕未滿周年、最新最熱門的宜蘭凱旋宴會廣場，席開55桌宴請同仁嘗鮮，有佛跳牆、焗烤海鮮與開運豬腳等超澎派美食菜餚。

永慶加盟四品牌宜蘭區尾牙在「HighStar樂團」帶動下，全場熱唱氣氛超嗨。圖/永慶房產集團提供

尾牙少不了的環節，當然還有抽獎與熱場表演。宜蘭經管會特別準備了中獎率高達6成的驚喜摸彩，總共有300多份、總值30多萬元的現金紅包，回饋同仁們一年來的積極奮鬥。表演方面則是邀請有「小吳宗憲」之稱的全方位藝人梅東生擔任主持人，帶動全場歡笑連連。還有男女歌手搭配專業DJ的「HighStar樂團」，一出場就吸引全場目光，多首舞曲熱唱氣氛超high，永慶同仁大都忍不住放下碗筷，加入伴舞團熱舞同樂，全程無冷場超盡興。

陳錫豐會長表示，2024年宜蘭區經管會將持續聯合加盟四品牌舉辦公益活動、區域頒獎典禮、相關訓練課程等，促進夥伴交流與區域團結。期待面對新的一年、新的挑戰，大家都能凝聚向心力與信任感，以發揮深度聯賣最大效益，讓誠實房仲的優質服務，能服務更多消費者。