百萬YouTuber愛莉莎莎因質疑本屆總統大選有作票的嫌疑慘遭砲轟，爭議不斷。網紅呱吉（本名：邱威傑）昨（18日）開直播點名愛莉莎莎，更爆料她曾拿肝膽排石法事件的道歉影片投稿走鐘獎「最佳演技獎」，虧愛莉莎莎敢做任何有流量的事情。

呱吉18日深夜開直播，其中一段是講到愛莉莎莎，說她之前曾PO與柯文哲的合照，大膽告白：「除了我家人之外，我最愛的男人就是阿北」；呱吉看了很反感，坦言：「我當時心裡想說多噁心的一句話！你知道為什麼嗎？因為我這輩子從來沒有愛過任何一個政治人物。」

愛莉莎莎是柯粉。（圖／IG@goodalicia）

呱吉說他理智上無法百分之百相信政治人物，挺誰多半帶有感情成分，所以看到愛莉莎莎的那番話，忍不住直批：「敢這樣講的人，要嘛就他是智障，要不然的話他就是個大騙子，我不認為這世界上有任何一個政治人物可以讓你跟家人一樣愛，太扯了，我看到那句話的時候我都要吐了。」

呱吉說愛莉莎莎質疑的出發點非壞事，但面對社會重大議題時，態度本來就要謹慎，而不是表現出不負責任的樣子；他也提到視網膜公開點名愛莉莎莎的事情，認為網紅同業對於這種不負責任的作為很不爽，但不好意思講出來，只有視網膜比較有種敢直接說。

呱吉對於愛莉莎莎沒有覺得好或不好，只是對方確實給他惹過非常多麻煩；呱吉接著分享第三屆走鐘獎的插曲，愛莉莎莎把肝膽排石法事件的道歉影片拿來報名「最佳演技獎」，工作人員收到後馬上問可不可行？呱吉則回：「她敢投就讓她用啊」，後來發現投稿的時間有誤，才把該支影片篩掉，呱吉形容愛莉莎莎是個很敢的人，「只要有流量的事情，她真的什麼都敢做。」