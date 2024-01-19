黃姓男子與友人劉女在饒河夜市逛街，因人潮擁擠，與陳姓、吳姓年輕情侶擠出火氣，黃男一方先罵對方「屁孩」，小情侶一方也不甘示弱，回嗆「老番顛」，雙方並比中指、在頭部指出「阿達馬孔固力」手勢，事後雙方互告，台北地檢署依公然侮辱罪將4人全部起訴。

起訴指出，黃男與劉女為友人，均為中年人，陳男與吳女則為年輕情侶，4人去年8月12日晚間9時許，在北市饒河街逛饒河夜市，因人潮擁擠，雙方多次發生肢體接觸，引起糾紛，互相心生不滿。

黃男先在夜市中眾目睽睽下，對陳男、吳女情侶辱罵「屁孩」，又嗆陳男「神經病」，劉女也對對方辱稱「神經病」、「有病」，又向陳男比出中指。

陳男則回嗆黃男「你碰我背，現在又碰別的女生，超噁的」，吳女見男友反擊，也回罵黃男及劉女「老番顛」，並伸出中指及食指在頭部腦旁比出「阿達馬孔固力」、「智障」的汙辱性手勢。

事後雙方分別向松山警分局提告，檢察官偵結後將4人全部提起公訴。