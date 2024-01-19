新北市新莊捷運幸福站立體停車場工程本月完工訂5月啟用。圖/新北市政府提供

新北市長侯友宜今天上午視察新莊捷運幸福站立體停車場工程，侯友宜感謝施工團隊克服疫情帶來缺工缺料衝擊和挑戰，他說，新莊捷運幸福站立體停車場將於本月底完工，力拚5月啟用，展現市府團隊為市民打造宜居城市的決心。

侯友宜表示，上任5年來，新北市總計新建啟用97座公有停車場，提供1萬8545格停車位，其中更完成了19座立體停車場，提供汽車位6707格、機車位2122格。

侯友宜表示，新莊捷運幸福站停車場是近年來新北市第一座與捷運車站連通的停車場，鼓勵市民朋友利用捷運轉乘並解決新莊幸福地區停車空間不足的問題；值得一提的是，施工團隊還將捷運站旁幸福東路1.5公尺寬的人行道加倍拓寬為3公尺寬，加倍提升行人安全並創造與社區的友善連結，「幸福，就在這裡。」

交通局長鍾鳴時指出，捷運幸福站立體停車場總工程經費2億7693萬元，前瞻補助7532萬元，為地下1層、地上4層，共有109格小型車位、423格機車停車位；鍾鳴時說，110年10月動工時正逢疫情嚴峻，造成缺工缺料，導致工程進度稍受影響，但經交通局與施工團隊全力加強監造，確保工程品質，也讓工程進度得以趕進，力拚今年5月啟用。

交通局表示，新北市前瞻停車場核定25案，在積極努力下目前計完工13座為全國最多，市府有信心及決心持續推動停車場建設，交通局網站資料隨時如實更新，資訊公開，並秉持一步一腳印、認真努力為市民打造最優質的停車環境和服務。