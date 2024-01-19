宜蘭縣邱姓男子，家中擁有多艘漁船，從小在優渥環境下成長，卻不思上進，染上吸毒惡習，為了支應購毒開銷，開始從事販毒，版圖擴及北部與中部，為了預防黑吃黑，均搭乘白牌車親自交易，台中市刑大掌握行蹤，趁其現身台中1家超商交易毒品時，當場人贓俱獲，邱男嚇得情緒崩潰，不斷大聲吼叫並向警方求饒，仍遭移送法辦，檢方偵結起訴在案。

台中市刑大偵一隊去年9月底透過網路巡邏，發現暱稱「全網無前任 有也不承認」為名，疑似從事毒品咖啡包交易買賣，旋即成立專案小組，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，經深入追查，鎖定24歲邱姓男子涉有重嫌。

令警方訝異的是，邱男家中在宜蘭烏石漁港、桃園永安漁港均擁有漁船，從事捕漁工作，家中經濟條件優渥，邱男卻染上吸毒惡習後，入不敷出，為增加收入，竟異想天開挺而走險，從事運送、販賣毒品咖啡包，每包進價200元，轉手以400到500元售出，從中牟取暴利。

警方歷經多日跟監蒐證，掌握邱男現身台中市1家超商交易毒品，經事前埋伏，當場逮捕全身名牌的邱男，查扣毒咖啡112包，邱嫌自知闖下大禍，完全不顧客人目光，情緒崩潰在店內大吼大叫，還流淚向警方道歉說「下次不敢了」，由於罪證確鑿，警方訊後將全案依販毒罪嫌移送，檢方偵結後依法起訴。

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