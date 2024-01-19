疾管署公布高端COVID-19疫苗採購合約，外界質疑高端疫苗採購單價810、881元，高於預算所編列的700元，行政院長陳建仁今表示，政府在跟疫苗研發公司議價時，也盡量地調低相關的價格，政府是以確保疫苗有效而且安全、以最合理的價格來取得這個價格。

針對高端疫苗價格，陳建仁今上午出席「亞太減少傷害國際專家論壇與研討會開幕式」會前受訪說，以政府的立場，是完全支持應該要公開跟高端的這個合約，也感謝高端公司經過董事會的同意，把合約對外公開。

陳建仁說，關於這個價格的事情，衛福部、疾管署已經多次地說明，當時700元是為了在編列預算的情況下，按照各方的資訊所訂定的價格，政府只是用它來做預算的編列，在全世界都是這樣在做。

他指出，當疫苗已經得到了EUA以後，政府在跟疫苗研發公司議價時，也盡量地調低相關的價格，政府是以確保疫苗有效而且安全、以最合理的價格來取得這個價格。

陳建仁說明，高端價格實際上雖然高於AZ，因為AZ是以最低的價格來供全球來使用，但是相對於莫德納、Novavax、BNT價格都是遠高於高端，而且這種很高技術水平的疫苗的價格，確實在各國當中都有不同的價格，認為高端這個價格是合理的。