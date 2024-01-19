近日的話題韓劇《和我老公結婚吧》和《歡迎回到三達里》，目前都持續熱播中，不管是劇情或角色設定都引起熱烈討論。這兩部劇剛好有個共同點，那就是劇中無所不用其極的「綠茶」女配角，包含《和我老公結婚吧》的假面閨蜜鄭秀敏，還有《歡迎回到三達里》計畫搶走女主角一切的助手方恩珠，都讓觀眾看得咬牙切齒。

《和我老公結婚吧》近3個月聲量近3千筆 成為同時段收視第一

《和我老公結婚吧》是由韓國超人氣網路漫畫同名改編，可在連載平台《LINE WEBTOON》觀看漫畫版，劇情描述女主角姜智媛（朴敏英 飾）罹患癌症，日子所剩無幾，人生看似走到盡頭的她目睹丈夫和閨蜜偷情，最後還被兩人殺害，沒想到峰迴路轉竟死而復生，回到10年前，打算復仇的她，下定決心將自己坎坷的命運轉嫁到背叛的丈夫與閨蜜身上。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，由同名人氣韓漫《和我老公結婚吧》可說是近幾個月的話題韓劇，近三個月的聲量共2613筆，聲量的最高峰為2023年11月23日，共計254筆，當天官方釋出了劇照，朴敏英為戲瘦到37公斤，骨瘦如柴的模樣讓網友幾乎認不出來。

另一個聲量高峰為1月10日，該劇播至第四集，收視飆至7.6%，是同時段全國有線台、綜合編成頻道的收視第一，更刷新了自身最高收視率紀錄。

#1《和我老公結婚吧》心機閨蜜鄭秀敏

在《和我老公結婚吧》中最被熱議的絕對是劇中的心機閨蜜「鄭秀敏」（宋昰昀 飾）。女主角姜智媛一直都把秀敏當作最好的閨密，沒想到秀敏私底下卻勾引女主角的老公朴敏煥，兩人不僅背著女主角偷情，還共謀要在智媛癌症死後領取鉅額保險金。

劇中鄭秀敏有一段最令女性觀眾最為憤怒，當她在公司廁所裡聽到有人因突然來生理期，又正巧穿了白色褲子而向自己求助時，秀敏卻回對方：「為什麼不自己準備好？」然後直接離開，從這件事就能看出她偽善的天使面具全部都是假的！

#2《歡迎回到三達里》善忌女助手方恩珠

有在追《歡迎回到三達里》的觀眾，每次看到方恩珠（趙尹瑞 飾）肯定都被氣得牙癢癢，明明身為主管的女主角趙三達（申惠善 飾）一直以來都悉心栽培，但方恩珠總是對她抱有敵意和忌妒，不斷抹黑和造謠，更刻意接近三達的男朋友，故意讓她發現男友偷情，甚至假裝輕生，讓三達無法承受只好逃回故鄉。

#3 《我的ID是江南美人》人畜無害的虛偽學妹

應該沒有人不知道2018最火紅的韓劇、由車銀優主演的《我的ID是江南美人》吧？劇中的玄秀雅（趙宇麗飾）完全體現了所有綠茶特質，外表看似清純無害，事實上卻處心積慮地想陷害女主角，偽裝成柔弱的形象來討大家的歡心，有意無意地利用女主角整形的事情來攻擊，可說是用最高明的手段達到自己的目的。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年10月18日至2024年01月16日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『《和我老公結婚吧》』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。