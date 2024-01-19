柯震東拍床戲大飆汗。（Netflix提供）

柯震東和新銳演員詹子萱在Netflix《愛愛內含光》飾演性事合拍的固定炮友，有許多親密戲，詹子萱首度擔綱女主角就挑戰大尺度，劇中加總大約6、7場床戲，除了和柯震東之外，和禾浩辰也有激情床戲，她直呼是全劇最難。

柯震東、詹子萱在《愛愛內含光》飾演性事合拍的固定炮友。（Netflix提供）

《愛愛內含光》劇中兩對CP柯震東、詹子萱與馬志翔、夏于喬日前一起受訪。詹子萱坦言拍床戲心理障礙大，但劇組有請來親密指導老師蔡嘉茵，事前都先安排好動作，「就像是動作戲一樣，沒有那麼緊張」。問及尺度的底線到哪裡？詹子萱羞喊「三點不露」。

柯震東在《愛愛內含光》飾演富二代帥痞男。（Netflix提供）

裸露親密戲經驗豐富的柯震東坦言，尺度對他來說不是很大，因戲裸露需要比較無底線的尺度，「不露出第三點就可以」。是否為裸露戲積極鍛鍊？他笑說：「有禾浩辰怎麼練也沒用啊，就自然吧。」他劇中也有摸詹子萱胸部畫面事後完全忘光，被虧「摸過就忘」。

氣質清新的詹子萱在《愛愛內含光》多許多親密戲。（Netflix提供）

有許多床戲的詹子萱回憶與禾浩辰的床戲比較困難，「當時剛好導演確診，只能用視訊溝通，或是回傳影片等待導演回覆，所以現場來回調整速度比較慢，光是前戲就拍了6、7個小時」。

談起激情床戲，馬志翔與柯震東都說為了避免碰到對手演員，真的很累，柯震東更直言：「因為不是真的要從事那個行為，自己就像一隻蝦子在那邊前後動，拍完床戲後我整個大爆汗。」馬志翔補充：「排練時劇組有準備親密褲，保護雙方演員的護具，都在很安全的狀況下進行，沒有那麼緊張。」

身材纖細但很有料的詹子萱，拍床戲沒減肥反增胖，「當時開拍前得了急性腸胃炎體重掉到39公斤，被要求增胖，一直靠吃高蛋白才胖回來到42、43公斤的正常體重。」一旁的夏于喬羨慕地說：「拍親密戲還可以增胖好開心。」

詹子萱劇中飾演的邱曖是蜜蠟除毛師以及性知識網紅，有許多專業性知識台詞，她說，「這職業對我來講很陌生，好像要多排練，多講幾次就好一點。」她說這部戲很適合朋友或是情侶、夫妻在新年窩在一起觀看，「希望可以透過愛老師在戲裡傳達的性知識，讓大家更願意談論、更勇敢跟對象溝通性方面的事情」；柯震東也大力讚賞《愛愛內含光》這部影集有趣又富有教育意義，希望大家勇敢討論「性」知識。

《愛愛內含光》兩對CP柯震東、詹子萱、夏于喬、馬志翔出席媒體茶敘。（Netflix提供）

夏于喬表示：「這部戲包含不同年齡層的愛情故事，包括邱爸邱媽多年沒有性生活這樣的老夫老妻，以及妹妹邱曖與平克新一代的戀愛關係，還有我跟馬哥詮釋正遭遇『七年之癢』的年輕夫婦，甚至還有弟弟林哲熹跟巫建和上演比我們任何CP都還厲害的激情戲。」更大喊：「我沒有想到他們怎麼可以哪裡都發生關係。」